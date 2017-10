Lerkrysset blir hovedtema under E6-møte

Nye Veier kommer til Melhus onsdag kveld for å holde informasjonsmøte om ny E6 fra Melhus sentrum og sørover. Møtet er i kommunestyresalen, og Nye Veier bebuder at de vil gi informasjon om prosjektet.

Som tidligere omtalt står E6 Melhus-Ulsberg på nest siste plass på prioriteringslista på Nye Veier.

Lerkrysset

Under formannskapsmøtet tirsdag sa ordfører Gunnar Krogstad at det blir et folkemøte med spesiell fokus på Lerkrysset. Nye Veier har tidligere bebudet at veiselskapet skal komme med tall som viser hvordan trafikken fordeler seg på vei sørover. Ett av spørsmålene er hvor mange som har behov for å svinge av i et eventuelt Lerkryss.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Nye Veier har kommet med et sterkt ønske om at Lerkrysset utgår for å spare penger. Med 20 prosent innspart, vil det ifølge Nye Veier være mulig å ha nok likviditet til å klare å ta unna E6-porteføljen innen 12 år. Det vil ifølge Nye Veier innebære at ny E6 fra Melhus til Ulsberg står ferdig i 2027. Beholdes Lerkrysset, vil E6 ifølge utbyggingssjef Lars Bjørgård ikke være ferdig før i 2035.

- Beslutningsgrunnlaget er litt tynt, sa ordfører Krogstad i formannskapsmøtet.

Krogstad er blant dem som har gått hardt ut med ønske om å beholde Lerkrysset, og han har spurt om det har noen hensikt å gå med på innsparinger på E6-strekninga Melhus-Ulsberg om andre kommuner går med på innsparing på sine prosjekter slik at det ikke blir noen endring på prioriteringslista.

Hvem bestemmer?

I formannskapsmøtet sa virksomhetsleder Guri Vik at kommunen har utfordret Nye Veier på spørsmålet om hvem som tar beslutningene – er det kommunen eller Nye Veier? Melhus kommune er planmyndighet, og har valgt ei veilinje, mens Nye Veier har kommet med en spareplan.

- Hvem skal gi svar på det, er det Nye Veier eller Stortinget, kommenterte ordfører Krogstad.

Vil kutte ut krysset

Høyre har vært tydelig på at partiet ønsker at Lerkrysset utgår, og nå kommer Melhus Fremskrittsparti med sitt syn.

- Vi går inn for å ta vekk Lerkrysset, sier Lisbeth Tiller som sitter i kommunestyret og formannskapet.

Tiller som selv bor på Ler, mener at Ler ikke blir en bakevje og at Ler fortsatt vil ha tiltrekningskraft på for eksempel laksefiskere. Hun mener at det ikke er fare for at butikken ikke består.

- To gårder står i fare om det blir et kryss på Ler. Trafikken som blir igjen på Ler, vil vi tåle. Hvis vi går med på innsparinga, ferdes vi på E6 i 2027 og det må vi tro på, sier Tiller.

Tiller regner med at saken om Lerkryss eller ikke, blir behandlet av kommunestyret før jul. Nye Veier har også lagt inn andre innsparinger som endring for Størentunnelen og kryss i Soknedal. I Melhus kan det også bli noen mindre endringer i tillegg til forslaget om å ta ut Lerkrysset.