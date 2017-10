Jogget inn rekord

I mer enn 10 år har elever ved Høyeggen skole hatt solidaritetsjogg for å samle inn penger til den indiske skolen Jagriti Vihara. Sist torsdag hadde elevene ved skolen først alltime i gymsalen der de fikk høre om prosjektet. Denne gangen kunne ikke Jaya komme, og ildsjel Torgeir Gunleiksrud forteller at 87-åringen har svekket helse slik at han ikke klarte å ta reisen fra India til Norge.

Etter alltimen var det oppvarming med BlimE-dansen, og så løp elevene langs ei løype som gikk fra skolen, ned i Melhus sentrum og så tilbake til skolen. Varaordfører Stine Estenstad (H) stilte til start, og løp sammen med barna.

Solidaritetsjoggen resulterte i et innsamlet beløp på 22.184 kroner som går til det indiske prosjektet som går ut på å gi indiske barn skolegang.

– Dette er ny rekord. Vi er kjempefornøyd, opplyser lærer Marit Søberg ved Høyeggen skole.