- Håper de ikke roter med eiendomsskatten denne perioden

- Vi er imot eiendomsskatt. Den er usosial og urettferdig, og rammer den enkeltes inntekt, sier Lisbeth Tiller (Frp) som sitter i Melhus kommunestyre og formannskap.

Øker grunnlaget

Tiller reagerer på at varaordfører Stine Estenstad (H) åpner for å ta en retaksering av eiendommer i Melhus og for å ta vekk sonene slik at Melhus ikke lenger har fire soner for eiendomsskatt. Endringene kan ifølge Estenstad føre til at Melhus får inn mer i eiendomsskatt. inndelinga i soner fører til at for eksempel Hovin, Flå og Gåsbakken får lavere eiendomsskatt enn nedre Melhus.

Nå forteller Ap, H og KrF hva de vil Etter å ha holdt hemmelig hva den politiske plattformen innebærer, får vi nå vite om hva som skjer med eiendomsskatten, om Melhus skal slå seg sammen med nabokommuner og om det kommer ny Gimse skole.

Tiller viser til at Ap, H og KrF i en felles erklæring er blitt enig om at eiendomsskatten ikke skal økes denne perioden.

Eiendomsskatten i Melhus kan bli økt Politikerne vil fjerne sonene og øke takstgrunnlaget for eiendomsskatten for å få nok penger til å bygge nye Gimse skole.

- Jeg håper at de ikke roter med eiendomsskatten denne perioden. Fjerner de sonene, blir det samme taksten over hele kommunen og det blir en skjult økning av eiendomsskatten. Fremskrittspartiet mener den skal bort, sier Tiller.

Tiller mener at folk rammes dobbelt opp.

- Først skatter du av inntekta. Kjøper du deg en bolig, betaler du dokumentavgift og så får du eiendomsskatt. Det er skremmende at eiendomsskatten skal holde kommunen oppe, opplyser Tiller.

Mer næringsvirksomhet i Melhus vil gi mer inntekt til kommunen, tror Tiller.

Her betaler de mest i eiendomsskatt Forskjellen på hva en betaler i eiendomsskatt for en enebolig i Sør-Trøndelag, varierer svært mye.

Innsparing

Rådmannen har vist til at eiendomsskatten er nødvendig når nye Gimse skole skal bygges.

- Vi vil ikke gå inn i en diskusjon om hvordan millionene fra eiendomsskatt skal spares inn, og jeg har ingen tall å gi, sier Tiller.