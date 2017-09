Personbil og lastebil i trafikkuhell

I dag torsdag har politiet fått melding om at det har vært et trafikkuhell like nord for Støren.

Ifølge meldinga har det vært et uhell mellom personbil og lastebil.

- Ingen personskader - politiet på tur til stedet, heter det i meldinga som kom klokka 11.46.

Da patruljen er kommet til stedet, konstateres det ifølge politiets melding, at det ikke er personskade. De materielle skadene skal være små.