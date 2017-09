Godværet fortsetter

I det siste har det vært den ene solrike og varme høstdagen etter den andre. Værprognosene framover fra Meteorologisk institutt viser at det kan bli mange fine dager framover også.

Prognosen for Soknedal målestasjon viser at det på fredag blir sol fra skyfri himmel, mens det lørdag kan bli litt skyet. Søndag kan det også bli sol,mens mandagen overskyet vær. Så skal det følge to dager til med sol før det blir nok en skyet dag. Neste fredag blir det derimot sol igjen. Temperaturmessig vil det ifølge prognosen, nok nærme seg mer høstlige temperaturer med 11-14 grader.

Snittemperaturen siste 30 døgn har for Soknedal målestasjon ligget 2,4 grader over normalen. Høyeste temperatur målt i de siste 30 døgn, var 25. september (sist mandag) og da var det 20,7 grader. 30. august ble det for øvrig målt 1,6 grader.