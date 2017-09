Busskur er totalt knust

Bussreisende på Hovin har møtt et sørgelig syn. Videoen som Emil Johan Glæstad har laget, viser at busskuret er helt smadret.

I år har flere busskur rundt om i Melhus blitt angrepet.

Busskuret ble knust Trist syn møtte bussreisende i Melhus sentrum.

- Hærverk på busskur er selvfølgelig svært negativt, og det går ut over kollektivreisende, uttalte Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift hos AtB som organiserer busstrafikken i Sør-Trøndelag, tidligere i år til Trønderbladet.

Byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen har tidligere opplyst til Trønderbladet at det koster 10.000-15.000 kroner å reparere et busskur. Krogstad var ikke tilgjengelig for kommentar da Trønderbladet ringte ham i dag.