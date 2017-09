Vil bli bedre kjent med hverandres kulturer

Torsdag kveld inviterer Melhus Normisjon til fellesskapskveld på Melhus bedehus.

- Vi ønsker å bli kjent med hverandres kulturer og spiser kveldsmat sammen, heter det i innbydelsen.

Anders Grønning forteller at fellesskapskvelden er åpen for alle, og at jo flere som kommer, desto bedre. Innvandrere er spesielt velkomne, og Grønning opplyser at innvandrere vil ha kulturelle innslag.

- Vi kan ikke late som at de ikke har kommet. Alle lag og organisasjoner bør engasjere seg for integrering, sier Grønning.

Fellesskapskvelden ledes av Torleif Haarberg.