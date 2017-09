Kan bli sittende på tinget til langt utpå høsten

I første omgang fikk Guro Angell Gimse (H) beskjed om å rykke inn på Stortinget fra 1. oktober og i 10 dager framover som erstatter for Linda C. Hofstad Helleland som er kulturminister. Gimse ble vararepresentant til Stortinget fra Sør-Trøndelag etter valget.

- Foreløpig er jeg på Stortinget Guro Angell Gimse fra Melhus er strålende fornøyd med stortingsvalget, og skal møte når Stortinget samles til trontaledebatt 1. oktober.

Om regjeringsforhandlinger

Nå har Gimse fått beskjed om at karrieren som fast stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag kan vare til i desember.

–Det kan bli regjeringsforhandlinger helt til desember før de lander på en løsning. Jeg har ikke fått beskjed om at det blir skifte av statsrådet i neste uke, sier Gimse.

Høyre og Fremskrittspartiet er i gang med å forhandle med Kristelig Folkeparti og Venstre om regjeringssamarbeid, og Gimse forteller at hun har fått signaler om at det kan trekke i langdrag før det foreligger en løsning.

Om Linda Hofstad Helleland fortsetter i regjering, får Gimse fast stortingsplass. Ryker Hofstad Helland ut av regjeringa, blir Gimse vararepresentant.

Gir vekk plass til Ap

Ettersom Gimse har fått signaler om at hun blir sittende på Stortinget til langt utpå høsten, har Høyre valgt å gi fra seg en plass i Melhus formannskap. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti samarbeider i Melhus, og har fordelt plassene i formannskapet slik at Ap har tre plasser, Høyre to og Kristelig Folkeparti én. Når Høyre nå sier fra seg plassen til Guro Angell Gimse, rykker Berit Wold Fjelle (Ap) inn som fast medlem i formannskapet. Wold Fjelle er også leder for komité for oppvekst og kultur.

- Vi forutså ikke at vi ville få en stortingsrepresentant fra Melhus, sier varaordfører Stine Estenstad (H) om at Høyre nå mister en plass i formannskapet.

Gimse sitter også i fylkestinget og fylkesutvalget. Sistnevnte sted sitter hun til 1. oktober, og da kommer Torhild Aarbergsbotten (H) tilbake fra Stortinget.

– Det blir vanskelig for meg å dekke opp alt, sier Gimse.

Kommunestyremøtet tirsdag kveld regner Gimse med er det siste for hennes del på ei stund. Da stilte Gimse i gult skjørt, mens arvtakeren hennes i formannskapet kom i gul bluse. Det var ifølge Gimse ikke avtalt spill.

Men: – Vi har mange like meninger, også om klær, konstaterer Gimse.

Gimse forteller at hun har i bakhodet at karrieren som fast stortingsrepresentant kan bli kortvarig, og at hun har sørget for å ha en jobb å gå til. Før hun ble heltidspolitiker, jobbet hun i Konfliktrådet og hun regner med å gå tilbake dit igjen om hun ikke blir fast stortingsrepresentant.