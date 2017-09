Fylkesmannen sier ja til kylling-fabrikk i Orkdal

Tirsdag ble det klart at det viktigste hinderet for at Norsk Kylling etablerer seg i Orkdal nå er borte. Fylkesmannen trekker sin innsigelse mot omreguleringen av industriområdet Furumoen. Det var Avisa-Sør-Trøndelag som først omtalte at Fylkesmannen trakk innsigelsen.

Jordvernet må vike

Bakgrunnen for Fylkesmannens skepsis var at fabrikktomta er landbruksområde. Nå er det en helhetsvurdering som gjør at jordvernet må vike.

«Furumoen næringsområde utfordrer jordvernet i stor grad og vil medføre omdisponering av verdifull dyrka jord. Samtidig har kommunen vist til at det foreligger et reelt behov for arealet knyttet til ett konkret fabrikkonsept», skriver Fylkesmannen i brevet til Orkdal kommune.

Det var i fjor sommer det ble kjent at Norsk Kylling bestemte seg for å bygge ny fabrikk, og da legge ned dagens fabrikk på Støren. Det ble raskt klart at Midtre Gauldal, Orkdal og Malvik var de som konkurrerte om å å få den nye fabrikken. Mandag 19. juni ble det klart at Norsk Kylling valgte Orkdal, forutsatt at reguleringsarbeidet gikk i orden. Andrevalget var Malvik, mens de anså tomta i Midtre Gauldal som uaktuell.

