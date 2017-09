Sykefraværet øker både i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun

Sykefraværet øker svakt i fylket vårt, opplyser NAV Sør-Trøndelag. Det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag er på 5,1 prosent ved utgangen av andre kvartal 2017, mot 5 prosent i fjor.

Sykefraværet for landet er på 5,2 prosent, en økning fra 5 prosent i fjor. Sør-Trøndelag ligger dermed litt under landsgjennomsnittet.

I Melhus er sykefraværet 6,0 prosent, mot 5,6 prosent i fjor. I Midtre Gauldal har det også vært en økning, fra 4,6 prosent i 2016 til 5,2 prosent i 2017. I Skaun har sykefraværet økt fra 6,4 prosent til 6,8 prosent i samme periode.

Nesten 382 500 dagsverk i Sør-Trøndelag gikk tapt andre kvartal på grunn av sykefravær.

Ved utgangen av andre kvartal er i overkant av tretti prosent av sykemeldingene gradert. Andelen holder seg stabil fra i fjor. En langt høyere andel kvinner har gradert sykemelding enn menn. Sør-Trøndelag er blant fylkene med høyest andel graderte sykemeldinger.

– Ved gradert sykemelding opprettholder man kontakten med arbeidsplassen og drar nytte av restarbeidsevnen. Vi vet at dette minsker risikoen for å falle ut av arbeidslivet ved langvarige sykemeldinger, sier Arve Winsnes, konstituert direktør i NAV Sør-Trøndelag.

Plager i muskel- og skjelett

Hvert tredje sykefraværstilfelle har sin årsak i muskel- og skjelettplager. Blant menn er dette hoveddiagnosen hos fire av ti sykmeldte. Psykiske lidelser er hovedårsak i 17 prosent av fraværstilfellene. Her er andelen noe høyere blant kvinner.

– Psykiske lidelser har stått for den største veksten i sykefraværet de siste årene. Vi ser også at mellom 40 og 50 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger har en psykisk lidelse som diagnose. Forskning viser at personer med denne type utfordringer i mange tilfeller vil ha positiv effekt av å være helt eller delvis i jobb, sier Winsnes.

Øker i Skaun

Bjugn har det høyeste sykefraværet i fylket i andre kvartal, med sju prosent fravær. Hitra, Skaun og Roan har også høyt sykefravær med 6,8 prosent. I Hitra og Skaun øker sykefraværet, mens Roan har en nedgang fra 8,6 prosent fra i fjor, en reduksjon på over 20 prosent. Sykefraværet øker mest i Hemne, 5,7 prosent av arbeidsstokken er sykemeldt i andre kvartal. Rørosingene er fylkets friskeste, med 3,6 prosent fravær, en kraftig nedgang fra i fjor da sykefraværet var på 4,3 prosent. Trondheim har et sykefravær på 4,8 prosent, en marginal økning fra i fjor.