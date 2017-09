Skal bære sjøørret oppover i Ratebekken

Før helga skrev Trønderbladet om at Miljøvernforbundet har reagert på at en entreprenør har gravd av Ratebekken i Melhus slik at sjøørreten ikke kommer seg oppover når den skal gyte. Ratebekken renner ut i Gaula, og er gytebekk.

Arne Hansen mener det ikke er mulig for sjøørreten å vandre oppover bekken når deler av bekken er lagt i rør og ørreten må hoppe opp en meter for å komme inn i røret.

- Sjøørretårgangen 2017 er gått tapt Miljøvernforbundet frykter at sjøørreten ikke får gytt i Ratebekken i Melhus på grunn av E6-bygginga, mens Statens vegvesen henter inn ekspertise for å hjelpe fisken.

Statens vegvesen har innhentet ekspertise for å finne en løsning for sjørreten, og daglig leder Torstein Rognes i Gaula natursenter forteller at han var ved Ratebekken på søndag. Da ble det satt inn ei ruse i bekken.

– Fisken blir innestengt i rusa, og så flytter vi den manuelt lenger opp i bekken. Der det er lagt rør er det så høy vannføring at det ikke er mulig å bygge en laksetrapp. Det er fare for at fisken går tilbake til Gaula når den ser at elva er stengt og gyter andre steder. Men det kan være den prøver på nytt om det kommer et regnskyll. Da vi var der på søndag, så vi ingen fisk, sier Rognes.

Sjøørret er blitt fredet på grunn av lav bestand, og Rognes er bekymret for det store tapet av gytebekker for sjøørret.