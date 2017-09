Vil forsøke å stanse avgjørelse om travanlegg

66 stemmeberettigede er samlet på den ekstraordinære generalforsamlinga i Midt-Norsk travforbund som holdes i dag søndag. Generalforsamlinga er i lokalene til Gauldal travsportlag i Vollmarka i Melhus.

Delegatene skal stemme over fire alternativer for det nye regionanlegget for travsport. De fire alternativene er Melhus, Klæbu, Orkdal og Malvik.

Gauldal travsportlag mener at Malvik-alternativet er så uklart at travforbundet burde vente med å ta en avgjørelse. Nestleder Jan Roar Trøan sier at det ikke er avklart om det kan brukes masser fra Nye Veiers E6-bygging og om det kan brukes dyrkajord i Malvik.

Det er ventet at dersom generalforsamlinga gjør et vedtak om lokalisering, vil det foreligge ett hovedforslag og en reserveløsning. Travsporten i Gauldalen frykter at Melhus ikke blir med i denne runden.