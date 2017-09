Travfolket vil ha regionanlegg i Malvik

Den ekstraordinære generalforsamlinga i Midt-Norge Travforbund vedtok søndag med overveldende flertall at det nye regionanlegget skal være i Malvik.

45 av 66 stemte for Malvik, mens 6 stemte for Melhus. 15 stemte for Klæbu.

Generalforsamlinga skal nå velge et reservealternativ fordi mye er uklart rundt Malvik-alternativet. Uklarheten går på at det mangler avtale med Nye Veier og politikerne i Malvik kommune. Videre er det ikke avklart om fylkesmannen godtar at det nye regionanlegget bygges på 80 mål dyrkajord i Malvik.

Vil forsøke å stanse avgjørelse om travanlegg Gauldal travsportlag mener at Malvik-alternativet er så uklart at det må utredes mer før det kan tas en avgjørelse om dette er aktuelt. Men det ble ikke flertall for utsettelse.

Styreleder Edmund Morewood sier at dersom Malvik-alternativet ikke kan brukes, vil reservealternativet bli brukt.

Utredninga rundt regionanlegg har pågått i sju år.

Reserveanlegg

Generalforsamlinga har vedtatt at reserveanlegget skal være Orkdal som fikk 37 av 64 stemmer. Verken Melhus eller Klæbu nådde opp.

To blanke stemmer ble avgitt slik at det var 64 stemmer som telte.

Knut Weum fra DNT-styret anbefaler at travfolket nå samler seg bak avgjørelsen som er tatt.

- Nå må vi stå samlet alle sammen, sier Edmund Morewood som er styreleder for Midt-Norge travforbund.

Er skuffet

Jan Roar Trøan, nestleder i Gauldal travsportlag, legger ikke skjul på at han er skuffet over at Malvik ble valgt. Samtidig mener han at det ikke er grunn til å tro at regionanlegget blir bygd i Malvik på grunn av protestene fra bøndene om bruk av dyrkamark.

- Bøndene der vil kreve å få tilleggsareal på grunn av det de taper av jord til E6 og jernbane. Da er det Orkdal som blir valgt. Orkdal vil få hovedanlegget, mens Melhus får regionbane siden vi ligger nærmest Trondheim. Det er sagt at det skal bygges regionbaner, og vi har foreslått å utvikle Vollmarka med løpsbane og publikumsareal, sier Trøan.

Trøan opplyser at han stemte for Klæbu som reserveanlegg. Klæbu nådde ikke opp i avstemninga.

Leder i Gauldal travsportlag, Kristin Kvaal Berg, sier at det er veldig godt at det er tatt en avgjørelse selv om hun er skuffet over at Melhus ikke ble valgt.

- Så fokuserer vi på det viktigste som er å få gode hester. Det er litt glemt i debatten, sier Kvaal Berg.

Kvaal Berg tror det kan bli attraktivt og rimeligere å ha hestene stående i Vollmarka enn i et nytt regionanlegg.