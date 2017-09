Ordføreren vil ha lokal avgjørelse for Lerkrysset

Nye Veier vil som tidligere omtalt av Trønderbladet, spare vekk Lerkrysset. Alternativet er ifølge Nye Veier, at E6-strekninga Melhus-Ulsberg blir utsatt til 2035.

- Vi vil på en seriøs måte vurdere alle forslag fra Nye Veier, og vi er innvalgt av innbyggerne, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Statlig plan

Krogstad har ikke lagt skjul på at han misliker at Nye Veier har sagt at det handler om E6 skal bli utsatt til 2035 eller ikke. Heller ikke Guro Angell Gimses (H) forslag om å la staten ta avgjørelsen gjennom en statlig plan, faller i smak hos ordføreren. Etter at politikerne sørpå har talt Nye Veier midt i mot når det gjelder Stange-krysset, har Krogstad øynet et håp.

- Melhus kommune er planmyndigheten. Med en statlig plan er det et departement som fatter et vedtak, sier Krogstad.

Melhusordføreren har tidligere sagt til Trønderbladet at verken han eller Melhus Arbeiderparti har tatt stilling til hva de vil gå for når det gjelder Lerkrysset.

- Hva tjener innbyggerne? Vi kan ikke bare godta det som kommer fra regjeringa, og si ja og amen. Jobben vår er å ta imot de mange E6-innspillene som kommer. Det kunne sikkert ha vært behagelig at staten fikk ordne opp, sier Krogstad.

Dersom Nye Veier ikke bygger Lerkrysset, er ordføreren bekymret for at Ler kan oppleve det samme som Søberg gjør med mye gjennomgangstrafikk.

- Det går nok mye trafikk til og fra Klæbu via Ler, sier Krogstad.

Om lokal avgjørelse

Krogstad understreker at det er det er Melhus formannskap og kommunestyre som bestemmer, og at han vil stille seg bak det flertallet bestemmer.

- Det er viktig at en beslutning tas lokalt, mener Krogstad.

- Er det aktuelt å ha folkeavstemning om Lerkrysset?

- Det er overhodet ikke egnet å ha folkeavstemning om dette, sier Krogstad.

Krogstad tror det kan ta noen måneder før Nye Veier kommer med reguleringsplanen der Melhus kommunestyre skal ta stilling til Lerkrysset.

- Lerkrysset er en del av innsparingen. Før vi kan garantere at vi er ferdig med E6-prosjektene i 2027, må vi ha 20 prosent innsparing. Klarer vi 20 prosent innsparing, har vi nok likviditet, sier utbyggingssjef Lars Bjørgård i Nye Veier.

Tunnel på Støren

Nye Veier er blitt spurt under et informasjonsmøte på Støren om det er mulig å bygge en tunnel under Støren, og det mener Bjørgård er helt uaktuelt på grunn av prislappen. Ifølge Nye Veier vil en slik tunnel være på 6-7 kilometer, og koste godt over en milliard kroner.