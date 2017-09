Nesten 5000 på Åpen gård

Rektor Ole Jørgen Stevik ved Øya videregående skole og ungdomsskole er svært fornøyd med den store oppslutninga om Åpen gård i år. Han anslår at det kom godt over 4000 personer.

- Opptelling viser at det kom omtrent 1200-1300 biler, og i tillegg kom mange til fots, forteller Stevik.

De fleste som kom var familier, og minst tre generasjoner var samlet.

I fjor kom det rundt 3600 ifølge Stevik, og han er sikker på at det var enda flere i år.

- Det kom nok godt over 4000 i år. Dette har vært en suksess, sier Stevik.

Det flotte høstværet fikk mange til å kose seg på Åpen gård, og da særlig utendørs. Per Evjen som har stått ansvarlig for den praktiske delen av arrangementet, anslår at nærmere 5000 kom på lørdag.

Hvor mange liter tar svartkjelen? Denne voksne kaffekjelen inneholder bålkaffe,og kaffen serveres på Kvål.

Her kan du se noen av dem som kom.