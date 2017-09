Hvor mange liter tar svartkjelen?

Da årets landbruksarrangement på Øya videregående skole/ungdomsskole på Kvål ble åpnet fredag kveld, var det servering av bålkaffe. Bålet var i en trestubbe, og kaffen i en velvoksen kaffekjel.

Hølonda skogeierlag sto for serveringa. Spørsmålet er: hvor mange liter tar kaffekjelen?

Vekstnæring

Etter serveringa var det skogbruksdebatt inne i festsalen på skolen. Professor Reidar Almås fra Norsk senter for bygdeforskning var innleder, og han framholdt at skogbruket kan bli den store vekstnæringa og et viktig ledd i det grønne skiftet. I tillegg sa han blant annet:

- Vi har fått det rikt, makelig velferds- og oljesamfunnet.

Ifølge Almås er samfunnet blitt feminisert.

Lite snakk om mye

Skogdebattkvelden ble for øvrig åpnet av banksjef Ragnar Torland fra Melhusbanken, og han opplyste at 10 prosent av Melhus består av dyrkamark, mens 80 prosent er skog og utmark.

- Vi snakker relativt sjelden om at 80 prosent er skog og utmark, sa Torland.

Professor Almås som bor på Hølonda, sa at det er litt romantisk med bålkaffe, men ingenting mot grankvister som knitrer på bålet ute i skogen.

Så hvor mange liter rommer svartkjelen?

- Den tar 25 liter, forteller Kåre Sunnset fra Hølonda skogeierlag.

Lørdag er det åpen gård med en rekke aktiviteter, og en kan blant annet møte husdyr, motorsagoppvisning og hogst av trær.