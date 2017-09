Mange viltpåkjørseler i kveld

- Så langt åtte viltpåkjørsler meldt til politiet i Sør-Trøndelag! Av disse er 3 av dyrene elg. Heldigvis ingen alvorlige personskader, melder politiet på Twitter.

Oppfordringa fra politiet er at en holder god utkikk langs veikantene og sørger for å skifte lyspærer på bilen i tide. Dette gjelder spesielt nå som at det er blitt mørke høstkvelder.

Fredag har det altså vært en del kollisjoner mellom kjøretøy og vilt. Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor framhevet tidligere på dagen at det er fint om folk merker åstedet godt og varsler fra om viltpåkjørsel slik at dyr ikke lider unødig.