Små og store lopper i Vonheim

– Vi har fått inn lopper gjennom hele året, og under loppemarkedet blir det litt av hvert, sier Trine Onsøyen som er kasserer i UL Framsteg og medlem av loppemarkedskomiteen.

Variert

En annen som sitter i komiteen er Thea Estenstad. Hun forteller at ungdomslaget har fått inn blant annet OL-plakater fra perioden 1912 til 1968, og ting og tang som ble til overs da butikken Tante Isabel la ned.

Loppemarkedet holdes i helga med åpningstid på lørdag mellom klokka 10 og 15 og søndag mellom 11–14. Lørdag blir det auksjon, og søndag posesalg.

Inne i forsamlingshuset Vonheim på Hølonda bugner det av smått og stort, og Onsøyen forteller at de har fått inn mer enn i fjor. Så mye har kommet inn at noe må stå på gulvet. Ikke bare glass og klær blir å finne på loppemarkedet ettersom også møbler er tilgjengelig for dem som kommer på loppemarkedet.

Snart 100 år

Inntekta fra loppemarkedet går til drifta av forsamlingshuset som eies av ungdomslaget.

– Ungdomslaget går bra, og de fleste på Jåren er medlemmer. Nylig hadde vi slåttedag på Jårakjølen og vi hadde en veldig vellykket revy. Dugnadsånden er stor. I 2019 har vi 100-årsjubileum, og ei jubileumsbok er i startfasen. Planen er å gi ut den til jula i 2018, og at vi skal ha en jubileumsrevy i 2019 med tilbakeblikk, sier Onsøyen.

Revymessig blir 2018 et hvileår, og Estenstad forklarer at det vil være med på å skape forventninger til jubileumsrevyen.

Onsøyen legger til at ungdomslaget er et viktig samlingspunkt for alle generasjoner, og alltid har vært et samlingspunkt på Jåren.