Har brannslukkeren din gått ut på dato?

– De fleste vet ikke at røykvarslere, brannslukkere og brannslanger har holdbarhetsdato, og må kontrolleres jevnlig. I en travel hverdag kommer nok både kontroll og vedlikehold av brannsikkerhetsutstyr langt ned på prioriteringslisten, sier Jan Olav Nilssen, ansvarlig for skadeforebygging i forsikringsselskapet If.

Brannslukningsapparater skal kontrolleres av fagfolk hvert femte år, og ha full service hvert tiende år. Produksjonsdatoen står nederst på produktet. Men likevel har fire av ti aldri hatt kontroll av brannslukningsapparatet hjemme, viser en tidligere undersøkelse gjort av If.

Kjøper nytt

– Virkeligheten er nok verre enn undersøkelsen antyder. Mange husker ikke hvor gammelt brannslukkingsapparatet er, eller om det har vært til kontroll, og tyr nok til den enkle løsningen å kjøpe nytt slukkeapparat for å være på den sikre siden, sier Nilssen til nyhetsbyrået Newswire.

Brannslukkerens viktigste oppgave er å skape en rømningsvei ved å slå ned flammene.

Derfor sier lovverket at det skal være minst én brannslukker i hver boenhet – helst plassert nær soverommene.

– Men vår anbefaling er å ha flere slukkeapparater, gjerne ett i hver etasje, slik at man får rask tilgang hvis det begynner å brenne, sier Nilssen.

Sjekk pulverapparatet selv

– Én gang i året bør du vende slukkeren opp ned og legge øret inntil. Lytt etter lyden av pulver som sildrer nedover. Dette er en fin kontroll, som samtidig motvirker at pulveret forsteiner seg. I tillegg bør du sjekke at pilen står på grønt og at plomberingen er intakt, sier branninstruktør Audun Olsen-Skaldehaug i Oslo brann- og redningsetat.

Røykvarslere

Røykvarslere bør byttes ut etter ti år. På baksiden av røykvarsleren finner du produksjonsdatoen, og gjerne også holdbarhetsdatoen. Ifølge lovverket skal det være en røykvarsler i hver etasje som skal dekke kjøkken, stue og sone utenfor soverom og teknisk rom.

– For å sikre at røykvarsleren fungerer optimalt, bør den støvsuges av og til. Det forhindrer at støv og skitt setter seg i den, sier Olsen-Skaldehaug.

Slukkeskum

Sprayflasker med slukkeskum er blitt vanlige, og kan slukke små branner for eksempel på kjøkkenet. Disse har normalt en holdbarhet på fem år. Deretter bør de skrotes.

– ”Best før”-datoen står som regel på undersiden av sprayflasken. Slukkeskum er et godt supplement for å øke brannsikkerheten, men erstatter ikke pulverapparatet, sier Olsen-Skaldehaug.

Test brannslangen

Hver tredje husstand har fortsatt brannslange. Selv om de fleste velger slukkeapparater, sidestiller lovverket brannslange med slukkeapparater.

– Det er viktig å teste brannslangen årlig, for å se at den virker. Slangen skal være fast og rund, ikke flatpakket. Da er den vanskeligere å få vann gjennom, sier Jan Olav Nilssen.

Brannslanger i næringsbygg skal kontrolleres årlig av en kompetent person. I tillegg skal brukerne utføre en visuell kontroll fire ganger i året.

Åpne brannstasjoner

Den årlige Brannvernuka i september arrangeres av Brannvernforeningen, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If, sammen med de fleste av landets brannvesen og el-tilsyn. Åpen brannstasjon arrangeres på rundt 350 steder over hele landet lørdag 23. september.