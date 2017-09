Får bygge omstridt vindkraftverk i Selbu

Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet konsesjonen til Trønderenergi Kraft AS for Stokkfjellet vindkraftverk i Selbu.

- Stokkfjellet vindkraftverk er et teknisk/økonomisk meget godt vindkraftverk, med store muligheter for realisering. Prosjektet har oppslutning hos grunneierne og i Selbu kommune, og kan gi næringsutvikling lokalt både under anlegg og drift, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en pressemelding.

Gir ikke opp vindmølleparker Selv om det nå er storsatsing på Fosen og Hitra, vil TrønderEnergi fortsatt ha vindkraftverk på Brungfjellet i Melhus.

Klager fra reindriften

Departementet har brukt 2,5 år på klagebehandlingen, etter at NVE ga konsesjon i desember 2014 til bygging av et vindkraftverk på inntil 90 megawatt (MW) på Stokkfjellet. NVEs vedtak ble påklaget av reindriftsinteressene, interesseorganisasjoner og enkelte privatpersoner. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fremmet innsigelse til konsesjonssøknaden.

- Departementet er innforstått med de negative virkninger vindkraftverket kan få for reindriften, men kan ikke se at vindkraftverket vil være til hinder for videre regningssvarende reindrift i distriktet. Departementet har i den forbindelse innskjerpet konsesjonsvilkår av hensyn til reindriften. Departementet forutsetter også at det inngås avtale med reindriften om avbøtende tiltak særlig i anleggsperioden, skriver departementet i pressemeldingen.

Vil ha mer utbygging i sideelvene – Det bør være opp til kommunene å bestemme hvor kraftverk skal etableres, ikke NVE, mener fylkestingspolitiker Torhild Aarbergsbotten (H). Hun trekker fram minikraftverk i Midtre Gauldal som et eksempel til etterfølgelse.

Vindkraftverket kan ved full utbygging gi en årlig produksjon på om lag 250 gigawattimer årlig (GWh), tilsvarende årsforbruket til om lag 12.500 husstander.

Må vurdere lønnsomhet

For Trønderenergi starter nå arbeidet med å finne ut hvordan dette prosjektet kan skrus sammen på best mulig måte, vurdere lønnsomhet, og avklare om det er potensielle partnere som ønsker å delta i prosjektet på en eller annen måte.

- Lønnsomhet blir viktig. Det blir ingen utbygging hvis vi ikke ser tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet. Men når det er sagt, jeg har stor tro på at vi både vil finne lønnsomhet, og at vi vil finne interessante partnere som vil gå sammen med oss for å realisere utbyggingen, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi.

Avslag i Meråker

Departementet har i dag også stadfestet NVEs avslag på E.ONs søknad om konsesjon for Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune. Departementet har i avslaget lagt vekt på hensynet til reindriften, landskap og friluftsinteressene. I tillegg har innvendingene mot prosjektet fra svenske myndigheter vært av betydning for departementet i den sammenheng.