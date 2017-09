Nye omlegginger på E6

Hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen ber bilistene være tålmodige mens bygginga av E6 mellom Melhus og Trondheim pågår. Denne E6-strekninga skal være helt ferdig våren 2019.

Stengt ei helg

I mellomtida må bilistene regne med omlegginger og stengt vei, forklarer Soknes.

Allerede nå varsler Soknes at E6 blir helt stengt ei helg i starten av november. Stenginga vil være fra fredag til mandag morgen.

- Vi må bryte over E6 i Storlersbakkan, og bilistene må finne alternative traseer. Heimdalsveien er rustet opp slik at det er mulig å kjøre den, sier Soknes.

En annen omkjøringsmulighet er Røddevegen/Åsvegen, men der er det smalt og svingete flere steder.

Dette skjer denne uka

Fra onsdag vil fylkesveg 707 mellom rundkjøringa Heimdalsveien/Leinstrandveien og E39 gå i en ny trase. Statens vegvesen opplyser at den midlertidige veitraseen vil gå over parkeringsarealet til drivstoffstasjonen Circle K, og at denne skal brukes fram til omtrent 1. desember i år. Innkjøringa til Circle K blir flyttet litt mot vest. Ny permanent fylkesveg 707 fra rundkjøringa til E39 skal bygges, og det skal settes opp ny bomstasjon. Arbeidet med omlegginga starter tirsdag kveld.

Tirsdag kveld starter også omlegging til ny påkjøringsrampe for sørgående trafikk på E6 ved Sandmoen. Rampa blir koblet til den nye rundkjøringa i Industriveien.

I løpet av høsten får bilister kjøre på ny E6 på Tiller, men der mangler det ei bru før denne veistrekninga er kjørbar.