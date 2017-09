Åpen dag på brannstasjonen

Tre av fire familier har aldri hatt brannøvelse hjemme, viser en ny undersøkelse. Det bekymrer både brannvesen og forsikringsselskap.

Brannsikkerhet i hjemmet er da også hovedtema når brannvesen over hele landet inviterer til Åpen brannstasjon under Brannvernuka lørdag 23. september.

- Det bekymrer oss veldig at så mange ikke har trent på hva man skal gjøre ved brann. Det er for sent å oppdage at teori og praksis ikke stemmer overens når kjøkkenet eller stua står i full fyr. Et lite branntilløp utvikler seg raskt til full overtenning, så her må alle handle riktig fra første stund, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If.

Bare én av fire familier har hatt brannøvelse hjemme, men noen flere sier at de i det minste har snakket om hva de skal gjøre i tilfelle brann, ifølge undersøkelsen som Kantar TNS nylig har utført for Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If.

Få avtaler møtested

Bare ti prosent av husstander med to eller flere personer har avtalt møtested utendørs i tilfelle brann, ifølge spørreundersøkelsen.

Dette skremmer brannvesenet:

- Ved brann blir det fort kaotisk, og det er lett å komme bort fra hverandre. For oss i brannvesenet er det et skrekkscenario at folk løper tilbake inn i brennende hus for å lete etter familiemedlemmer som kanskje har kommet seg ut andre veier. Derfor er det å avtale et fast møtested utenfor boligen noe av det enkleste og viktigste man kan gjøre, sier Svenn Ola Krognes, leder forebyggende avd. i Gauldal brann og redning IKS.

If har dessuten utviklet mobilspillet Brannleken.no, som er et enkelt verktøy for mobil og nettbrett, og som skal hjelpe barnefamilier til å gjøre brannøvelsen til en morsom familieaktivitet, opplyses det i en pressemelding fra arrangørene av brannvernuka.

Åpne brannstasjoner

På rundt 350 steder over hele landet inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon.

Dette er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får opplæring i hvordan de kan sikre hjemmet mot brann. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler er noe av det man kan oppleve.

- Åpen brannstasjon har blitt en fin tradisjon som gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til et interessert publikum. Vi gleder oss, og håper mange kommer på besøk, sier Svenn Ola Krognes.

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If Skadeforsikring i samarbeid med brannvesenet.

Mange steder deltar også lokale If-kontor, Det lokale el-tilsyn, Sivilforsvaret, politi og ambulansetjenesten.

Brann i skur ved E6 for andre gang i år Politiet kjenner ikke årsaken til brannen i Melhus.

I vårt distrikt er det Gauldal brann og redning IKS som står for gjennomføringen av arrangementet. Her inviteres det til åpen dag på nye Støren brannstasjon i Moøya, lørdag 23. september og samme dag også på nye Korsvegen brannstasjon.

Oversikt over øvrige brannvesen som inviterer til åpen brannstasjon, finnes på nettstedet brannvernuka.no.

Der finnes også fylkesvise lister over alle virksomheter og husstander som deltar i Nasjonal brannøvelse.