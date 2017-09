Meldte fra til politiet om kyr på toglinja

Like sør for Horg kirke ble det søndag kveld klokka 18.42 meldt fra om kyr som gikk på toglinja. Politiet har ikke opplysninger om hvor mange det var. Togleder ble varslet, og overtok saken. Politiet fikk ikke melding om at det skjedde uhell, og operasjonslederen regner med at kyrne raskt flyttet seg eller ble hentet.

– Det er ikke så vanlig at kyr forviller seg inn på jernbanesporet. Vi får flere meldinger om at sauer kommer seg dit, sier politiets operasjonsleder.