Ikke avklart hva som skjer med hundene

Midtre Gauldal lensmannskontor har foretatt avhør og etterforskning, og lensmannsførstebetjent Svein Erik Halvorsen opplyser at det blir opp til påtalemyndigheten hva som skjer videre.

En mann i 50-årene har innrømmet at hundene var på vidvanke denne søndag formiddagen. Mannen beskrives som fastboende i Budalen.

– Faktum i saken blir ikke bestridt, sier Halvorsen.

– Hva skjer med hundene?

– Det blir opp til påtalemyndigheten, opplyser Svein Erik Halvorsen.

Synnerdalen beitelag har krevd at hundene må avlives. 25 personer var ute for å lete etter skadde sauer denne dagen. Det ble funnet to som var ihjelrevet. To var så skadet at de måtte avlives, mens sju mindre skadde fikk leve videre. Fire sauer var savnet, men dette tallet kan ha endret seg i forbindelse med sanking, opplyser Halvorsen.

Ifølge beitelaget ble den samme hundeeieren også i juli anmeldt fordi det ble funnet to lam som var drept i det samme området. Denne saken er fortsatt under etterforskning.

