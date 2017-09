Fant de to savnede seksåringene

- Guttene er funnet. Det var en vellykket operasjon, sier lærer Gunhild Høvik ved Flå skole.

Personalet oppdaget at de to førsteklassingene var borte etter et kvarter, da de ikke kom inn fra friminuttet. Leting ble igangsatt øyeblikkelig, forteller Høvik. Guttene ble registrert savnet klokka 10, og politiet ble varslet i 12-tida.

Leteaksjon

- Vi har hatt folk overalt, med bil og til fots, forteller hun. Det var en av skolens folk som lette med bil som fant guttene, på Langland. Etter opplysninger fra en kamerat av guttene, ble søket konsentert opp mot Fremo, opplyser innsatsleder Erik Bang Danielsen i Trøndelag politidistrikt.

- Vi hadde observasjoner og visste at de var i dette området, og det er langt fra vei og elv, sier Høvik. Fra skolen til Langland hvor guttene ble funnet er det ikke så langt, anslår læreren.

- Men langt nok for to seksåringer, tilføyer hun. De hadde gått over Blukkåsen som er en trimpost.

Observert

Guttene var obsertvert, fikk vi opplyst fra Flå skole og barnehage i 13.40-tida. Omtrent samtidig, klokka 13.42, meldte politiet på Twitter at de savnede var funnet i god behold og fraktes tilbake til skolen.

Det var fredag formiddag i 10-tida at de to guttene på seks år ble savnet fra Flå skole på Ler.

Lærer Gunhild Høvik har ingen opplysninger om hvilke planer de to seksåringene hadde da de forlot skolen. Men hun utelukker ikke at de to guttene kan ha tenkt seg til bestemora til den ene av dem, slik det ble sagt av andre på skolen. Guttene har vært ute på vandring ei god stund da de ble funnet, men Høvik tenker at det ikke er uvanlig adferd av to gutter i den alderen.

Politiet opplyste at de brukte politihund i søket etter guttene.

Trønderbladets journalist var på skolen da guttene kom tilbake, og var vitne til en gjenforening med svært lettede foreldre.

- Vi kunne ikke fått en bedre start på helga enn at guttene ble funnet i god behold, sier Danielsen i politiet.