Grevling og rådyr ble påkjørt

Det siste døgnet har politiet fått melding om flere viltpåkjørsler.

Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor opplyser at politiet har fått melding om at en grevling er blitt påkjørt rett sør for Singsås.

Ved rasteplassen på Garli ved E6 er et rådyr blitt påkjørt, og Brækken forteller at en vogntogsjåfør meldte fra om påkjørselen.

- Det er fint at folk melder fra om viltpåkjørseler, sier Brækken.

Når politiet får melding om slike påkjørseler, blir viltkontakten eller viltnemnda varslet.