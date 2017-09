Biter faller av Gaulabrua på Støren

I flere uker har det vært nedsatt hastighet til 50 km/t over Gaulabrua på E6 på Støren.

- Hvorfor er det nedsatt hastighet når ingenting skjer, sier en innringer til Trønderbladet.

Gaulabrua er i 90-sonen på Støren, og nedsettelse av hastigheten fører i perioder til kødannelse på E6.

Måtte redusere hastigheten

Årsaken til at hastigheten er satt ned til 50 km/t, er at brufugene har gått i stykker, forklarer byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen.

Fugeskadene ble oppdaget av ansatte i Statens vegvesen i sommer, og nedsatt hastighet er et tiltak for å hindre ytterligere skader.

- Når det kjøres i 90 km/t over brua, spretter brufugene opp. Det faller ut metallbiter, og de kan komme slengende. Skaden skyldes slitasje på brua, sier Krogstad.

La på asfalt

Som et midlertidig tiltak har vegvesenet lagt på asfalt i bruendene og satt ned hastigheten til 50 km/t. En gang i uka må vegvesenet gjøre tiltak for å unngå at det blir hull i hver ende av Gaulabrua. I starten forsøkte vegvesenet å opprettholde 90-sone, men det fungerte dårlig når trailere kjørte over brua. Krogstad forteller at det er lett å se at brufugene beveger på seg når vogntog kjører forbi.

- Vi venter på at et ekstern firma skal reparere skaden. Skaden ble oppdaget i sommer. Brufugene skulle ha vært skiftet tidligere, men slik er det, sier Krogstad.