10,3 prosents oppslutning for Senterpartiet under stortingsvalget er det beste partiet har oppnådd siden EU-kampen, forteller Jorid Jagtøyen i Melhus Senterparti.

Om ordførerpartiet

Partiets framgang får Jorid Jagtøyen som satt som ordfører i Melhus fram til kommunevalget for to år siden, til å erklære at Senterpartiet vil ta tilbake ordførervervet. Senterpartiet og Arbeiderpartiet endte opp i en bitter strid under forrige valgkamp, og Arbeiderpartiet valgte å samarbeide med Høyre og Kristelig Folkeparti. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet sto hardt på at de ville ha ordførervervet.

- Vi skal ha tilbake ordføreren, sier Jagtøyen.

Jagtøyen forteller at partiet gikk litt i dvale etter kommunevalget for to år siden, men at partiet kom i sving igjen under årets valgkamp. Den grønne sofaen som partiet brukte som symbol for to år siden, ble hentet fram igjen.

I sofaen med Trygve og Jorid Hvorfor kaster han kortene, og hva er det Jorid forteller om skateflata?

Mandag kveld var Jagtøyen på Senterpartiets valgvake i skybaren på Lerkendal.

- Vi fikk besøk av ungdommer fra Arbeiderpartiet som sa at det var så dårlig stemning på Arbeiderpartiets valgvake, forteller Jagtøyen.

Står sterkt i Melhus

I Melhus gikk det enda bedre, og der fikk Senterpartiet 16,9 prosent av stemmene.

- På Hølonda fikk vi større oppslutning enn Arbeiderpartiet, og det har vel ikke skjedd før, sier Jagtøyen.

Der fikk Senterpartiet 30,4 prosents oppslutning.

Angrer på nei til valglokale Senterpartiet stemte imot at det skal være valglokale på Gåsbakken i år, og nå har partiet fått tilbakemelding om at det er stor misnøye.

- Vi går fram i alle kommuner, og selv i Trondheim. På Stortinget får vi inn 18, sier Jagtøyen oppglødd.

Framgangen i Melhus var ingen andre partier i nærheten av, påpeker Jagtøyen. Jagtøyen tror at mange har stemt på Senterpartiet for første gang, og at flere andre faktorer kan forklare partiets framgang.

- Vi har en partileder som folk liker, og Heidi Greni har gjort en god innsats. Senterpartiet er opptatt av å ta hele landet i bruk, og at sentralisering skal bremses, forklarer Jagtøyen.

- Lytt til folket Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er på besøk i Gauldalen, og sier om kommunereformen at den enten må avgjøres gjennom folkeavstemning eller under neste valg.

- Vi er veldig fornøyd med oss selv, og så blir det blandede følelser når Arbeiderpartiet gikk tilbake så mye. Så klarte Venstre å komme inn på Stortinget, sier Jagtøyen.