Rekorden ble 1,3 kilo

Budal fjellstyre har gjort det til en tradisjon å invitere skolen og barnehagen i Budalen til en fiske- og utmarksdag.

Fisktjønna

I år ble turen gjennomført torsdag, og målet var Fisktjønna i Endal statsallmenning. Det er et flott fjellvann 882 meter over havet og er populært som turmål, hvor fjellstyret også har ei åpen bu som blir hyppig besøkt gjennom året.

Over førti små og store tok turen innover fjellet. De yngste, deriblant flere fem-åringer, imponerte stort på strekningen som tar vel en time å tilbakelegge. Til tross for litt sur vind, ble det fyrt opp et lite bål, og samtlige som ønsket det, stekte pølser og nøt varm drikke.

Dagen i forveien hadde fjellstyret satt ut fire garn, i tilfelle det ikke ble noen fangst for de som prøvde lykken med fiskestanga.

Flotte ørreter

De fleste ungene var nok ikke særlig kjent med garn som fiskemetode, men fikk en aha-opplevelse når den ene flotte ørreten etter den andre dukket opp av vannskorpa. Det var full jubel når en rugg på rundt 1,3 kilo ble trukket på land, og de fleste ville holde fisken og bli foreviget av både lærere og foresatte som var med. Mange av ungene ville gjerne være med på å gjøre opp fiskene og gikk inn for oppgaven med største iver. Selv arbeidet med å få fiskene ut av garna var moro.

Det ble en stor nok fangst til at skolen og barnehagen kan tilberede fisken på skolekjøkkenet, og det å ta vare på fanget vilt og fisk er ungene vant med fra tidligere. Noen av dem har også vært med på villreinjakt i år, og også kjøttet vil bli tilberedt på skolen.

Tekst og foto: Trond Are Berge, fjelloppsyn / daglig leder i Budal fjellstyre