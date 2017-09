To regjeringsperioder med Arbeiderpartiet og Senterpartiet var krevende for SV, som mer enn halverte oppslutningen i folket i løpet av åtte år. I så måte er det gledelig for Melhus-politiker Anne Sørtømme at SV endelig markerer seg igjen. Når drøyt 95 prosent av stemmene er talt opp, viser tallene at SV går opp med 1,9 prosentpoeng, fra 4,1 prosent i 2013 til 6 prosent i årets stortingsvalg. I Melhus stemte 3,9 prosent av velgerne på SV og det er opp 0,9 prosentpoeng fra 2013.

- Vi har gjort et relativt godt valg, men vi har fortsatt mye å gå på. Vi får bare stå på videre og komme oss videre opp. Men dette er god drivkraft til å jobbe videre, sier hun.

Takker Frp og Høyre

Sørtømme synes SV totalt sett gjorde en god valgkamp og fremhever partileder Audun Lysbakken. Hun takker også regjeringspartiene Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp) for at flere stemte på dem.

- Retorikken til Frp har nok hjulpet oss og Høyre har vært vage og latt dem få holde på. Frp har holdt på med en ganske stygg retorikk og det har igjen ført til en verdidebatt, som har vært bra for venstresiden, mener SV-politikeren.

- Det er en bra tendens at Rødt har gått opp. Venstresiden har styrket seg siden sist og det er veldig positivt, sier hun.

Liten støtte til Støre

Men ei ny rødgrønn regjering blir det neppe etter et katastrofevalg for Arbeiderpartiet (Ap). Mannskapene til Jonas Gahr Støre har ikke lykkes med å kapre velgere etter fire år i opposisjon og har fått redusert sin oppslutning med hele 3,4 prosentpoeng sammenliknet med valget for fire år siden. Bare 27,4 prosent oppslutning er fasit for Ap.

- Jeg hadde håpet på mer rødgrønt, erkjenner Sørtømme.

Hva gjør Krf?

Nå ser hun for seg ei ny borgelig regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, og kanskje Venstre. Så gjenstår det å se hvordan Kristelig Folkeparti (Krf) posisjonerer seg. Partileder Knut Arild Hareide har utelukket regjeringssamarbeid så lenge Frp fortsatt er med.

- Hareide har vært tydelig nok på det og de må ha respekt for sitt eget årsmøtevedtak, sier hun.

- Det blir nok ei mindretallsregjering og så får vi se hvor småpartiene gjør av seg, sier hun.