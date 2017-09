- Foreløpig er jeg på Stortinget

- Det er fantastisk at det blir fire nye år for Høyre i regjering, og dette er helt vilt. Jeg ble overrasket da de første tallene kom, og det har vært et helt utrolig døgn, sier Guro Angell Gimse (H) fra Melhus.

Valget har vært en thriller synes Gimse som er utdannet politi og nå er heltidspolitiker. Høyre hadde en tilbakegang i Melhus, men den var liten, påpeker Gimse.

Inn på Stortinget

Guro Angell Gimse står på tredjeplassen til Sør-Trøndelag Høyre, og kom ikke inn på fast plass på Stortinget etter Høyre fikk inn to representanter fra fylket. Men stortingsplass blir det - i alle fall i starten.

Torsdag reiser Gimse til Oslo for å være med når regjeringskabalen drøftes. Linda Hofstad Helleland fra Sør-Trøndelag er kulturminister, og får hun fornyet tillit i regjeringa, får Gimse plass på Stortinget i Hofstad Hellelands sted.

Det som uansett er klart, er at Gimse skal sitte på Stortinget inntil den nye regjeringa trer i kraft.

- Jeg skal til Stortinget 1. oktober når det er trontaledebatt, og blir sittende der til 19. oktober når den nye regjeringa kommer. Linda har gjort en kjempegod jobb som kulturminister og har vært synlig i valgkampen, så jeg håper at hun får fortsette, forteller Gimse.

Dørbank for stortingsplass 40 år er gått siden Melhus sist hadde en fast stortingsplass, og Guro Angell Gimse (H) håper at dørbank kan gi innpass på Stortinget.

Lokalpolitikken og fylkespolitikken

Gimse sitter i Melhus formannskap og i fylkesutvalget. Sistnevnte sted sitter hun til 1. oktober, og da kommer Torhild Aarbergsbotten tilbake til fylkespolitikken etter å ha sittet på Stortinget.

- Jeg kommer ikke til å kjøre et løp flere steder, og jeg kan ikke legge beslag på plass, sier Gimse.

Da Gimse kom inn i fylkesutvalget, ble det ofte møtekollisjoner og Gimse har meldt forfall til mange formannskapsmøter i Melhus.

- Jeg ønsket permisjon fra formannskapet, men da ville Høyre miste den plassen. Mitt ønske er at jeg kan egne meg helt og fullt for Stortinget, sier Gimse.

Kabalen i flertallsgruppa er slik at Arbeiderpartiet tar over plassen til Høyre i formannskapet om Høyre melder forfall. Høyre har nå to plasser i formannskapet inkludert rollen som varaordfører.