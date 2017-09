Stemmeurne fra 1885

– Det har vært vanskelig å bestemme seg, men jeg landet på det samme som sist, sier Maylen Rognskog (33) som mandag stemte i Melhushallen.

Uten valglokale

Rognskog er fra Gåsbakken som mistet valglokalet sitt, og det synes Rognskog er trist. Gåsbakken fikk to timer med forhåndsstemming lørdag 2. september, men det hadde ikke Rognskog mulighet til å benytte seg av.

Melhus har endagersvalg, og Melhushallen er den største kretsen. Der var det jevnt sig fra morgenen av. Den ene stemmeurna er fra 1885 og er blytung, forteller valgmedarbeider Marit Volden som til daglig er rektor ved Brekkåsen skole.

Tusenvis har forhåndsstemt Hver fjerde stemmeberettigede i Melhus har forhåndsstemt, og det gjelder nesten like mange i Midtre Gauldal.

Valgmedarbeider Ida Krogstad Flisen (25) jobber til daglig som sekretær på Buen omsorgssenter.

- Det er artig og trivelig å hjelpe til under valget, sier Krogstad Flisen.

Hun har forhåndsstemt, og hun forteller at det ikke var lett å bestemme seg.

Kan ta tid

Leder i stemmestyret, Ellen Hoff Johansen, opplyser at valgresultatet for Melhus' del, ikke er ventet å være ferdig før natt til tirsdag. Stemmene skal i Melhus som på andre steder, telles manuelt. Den første tellinga skjer i Melhushallen for de stemmene som er avlagt der. Melhus har over 16.000 innbyggere, og drøyt 11.000 av dem har stemmerett.