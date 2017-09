Vant NM i grøtkoking

Under NM i grøtkoking i dag lørdag, har Oddgeir S. Grytdal fra Kotsøy tatt NM-seier i klassen tradisjonsgrøt.

Glad vinner

- Dette var artig, sier Grytdal på telefon fra Dyrsku'n i Seljord.

Det er første gang Grytdal deltar i NM i grøtkoking, og han avslører at han ikke trente på forhånd.

- Jeg tok det på sparket, sier Grytdal som forteller at han er glad i grøt.

Retten han laget var altså tradisjonsgrøt, og da varianten "fortåinnagraut" med fisk. Før i tiden var det ikke uvanlig at rømmegrøten ble lagt oppå et lag med vassgrøt for å spe ut rømmegrøten.

To lag

- Grøten besto av et lag vassgrøt kokt på havremel og et lag med feit rømmegrøt. Til grøten ble det servert fjellørret. Rømmen er levert av Johanne Enlid fra Synnerdalen, mens fjellørreten er fisket av Esten Bruheim, forteller Grytdal.

Grytdal opplyser at det var 15 deltakere. Disse var plukket ut på forhånd.

- I alle grøtene skulle det brukes enten bygg eller havre. Neste gang skal jeg bruke havre fra Nes, sier Grytdal.

Lokalmatprodusenter må ikke gape over for mye Kjendiskokk Bodil Nordjore mener at Budalens spesialiteter kan bli helårsmat.

Grytdal har seter i Synnerdalen, og er opptatt av å ta vare på lokale mattradisjoner. Å delta i NM i grøtkoking synes han var verdifullt for å kunne knytte kontakter.