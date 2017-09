Utenriksminister Børge Brende i Melhus

Utenriksminister Børge Brende (H) kom lørdag til Melhus sentrum der han holdt tale og hilste på de frammøtte.

Menneskesmuglere

I talen tok han blant annet for seg flyktninge- og innvandringspolitikken.

- Vi kan ikke la menneskesmuglere bestemme hvem som skal få komme til Norge, sa Brende som understreket at han støtter en restriktiv innvandringspolitikk.

Brende sa også at Frankrike og Storbritannia har mislyktes med integrering når en ser på steder som forsteder i Paris og Bristol.

- De vi har fått til Norge, er blitt integrert på en god måte, sa Brende.

Om helse og forsvar

Brende kom inn på Høyres valgkampsaker.

- Helsekøene er blitt atskillig kortere enn før, og det er nesten ikke køer til de norske fengslene. Vi har startet den utrolig viktige oppgraderingen av Forsvaret. Vi skal ha et sterkt og effektivt forsvar. Miljøpartiet De Grønne vil sikkert ha et snareforsvar, sa Brende.

Regjeringsalternativer

I talen framholdt Brende at det er to regjeringsalternativer. Den ene mener han er Høyre og Fremskrittspartiet sammen i en regjering, og han beklaget at Kristelig Folkeparti og Venstre ikke vil inn i en slik regjering.

Den andre konstellasjonen han mener kan oppstå, er at Arbeiderpartiet danner en mindretallsregjering og blir avhengig av støtte fra blant annet Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

- Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil si opp EØS-avtalen, og det vil skape usikkerhet om markedstilgangen. SV vil ut av NATO, og Rødt vil ikke høre snakk om NATO en gang. Oljen er ryggraden i vår økonomi, sa Brende.

Brende fortalte at det har vært fire travle og tøffe år som utenriksminister der det ikke har gått en dag uten at noe har skjedd. På spørsmål om han er utenriksminister på tirsdag, svarte han at han er relativt optimistisk.

- Det er Erna som bestemmer sammensetningen av regjeringa. Jeg synes vi har greit oss godt. Det har vært noen tøffe år på grunn av migrasjonspresset og oljeprisfallet. Jeg er bekymret for den rødgrønne miksen, sa Brende.

Etter talen tok Brende seg tid til å hilse på de frammøtte, og en av dem var tidligere varaordfører Aud Lunde Solem.

- Jeg har kjent Børge Brende siden han var med i Unge Høyre på 1980-tallet, forteller Lunde Solem.

En annen som fikk veksle noen år med Brende, var Arne Graabak. Graabak har sittet i kommunestyret for Høyre, og gikk over til Melhuslista.

- Når det er valg til Stortinget, stemmer jeg Høyre mens jeg går for Melhuslista ved lokalvalg, sier Graabak til Trønderbladet.

Utenriksministeren var omgitt av sikkerhetsvakter fra PST, og lokalt politi var også til stede. Talen ble holdt i Melhus sentrum, og et stykke fra de øvrige valgbodene.

Miljøpartiet De Grønne svarer

Blant dem som sto på stand utenfor Melhustorget, var Miljøpartiet De Grønne. Tidligere har Miljøpartiet De Grønnes stortingskandidat Gjertrud Berg sagt at partiet stiller oljekutt som ultimatum for å bli med i regjering sammen med Arbeiderpartiet.

- Det er ikke sikkert at det er så veldig klokt å stille ultimatum. I politikken må det være noen kompromisser, sier Eirik Engan fra Miljøpartiet De Grønne i Melhus.

Om Brendes utsagn om at Miljøpartiet De Grønne vil gå for et snareforsvar, sier Anne Mari Lund fra lokalpartiet at Forsvaret ikke er hovedsaken for Miljøpartiet De Grønne.

- Vi har klima som øverste mål, og vi ser ute i verden at det er den ene katastrofen etter den andre. Oljekrana blir ikke stengt over natta, men vi må ha alternativene klare, sier Engan.