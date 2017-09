Skiftet parti fra Sp til KrF

Daniel Myhren Hovind fra Kristelig Folkepartis Ungdom sto på stand utenfor Melhustorget i dag. Tidligere var han leder for Senterungdommen i Sør-Trøndelag.

- Det var ganske mange saker som førte til at jeg byttet parti. Jeg har et stort hjerte for bistand, sier Hovind.

Om regjeringssamarbeid

Hovind har fulgt debatten om Kristelig Folkeparti skal ha inngå i en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, og han mener det ikke er aktuelt å samarbeide med Fremskrittspartiet.

- Hvis det blir en mindretallsregjering, må vi forhandle fra sak til sak, mener Hovind.

Avgang

En annen som sto på standen, var Jan Petter Opedal som leder Melhus Kristelig Folkeparti.

- Jeg har varslet min avgang under årsmøtet i høst, sier Opedal.

Opedal begrunner avgangen med at han vil bruke mer tid på familien, og han viser til at han jobber som assisterende rådmann i Klæbu.

- Jobben er i en annen kommune, men det kan kanskje være slik at en ikke skal være så aktiv politiker, sier Opedal som er vararepresentant til Melhus kommunestyre.

Opedal forteller at Kristelig Folkepartiets leder Knut Arild Hareide skulle ha vært i Melhus 4. september, men at han meldte avbud uka før.

- Hareide har vært i Melhus tidligere, og ønsket en gjentakelse. Vi startet å planlegge et arrangement med gospelkor og hoppeslott, men så ble det for travelt for Hareide, opplyser Opedal.

På slutten av valgkampen kom den ene statsråden etter den andre til Melhus, og Melhus fikk dermed besøk av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland (H), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og utenriksminister Børge Brende (H).

Samferdselsministeren besøkte Kjør for livet Statsråden suste rundt med ATV, og fikk møte ungdommer som liker å mekke.

Utenriksminister Børge Brende i Melhus - Vi kan ikke la menneskesmuglere som skal bestemme hvem som får komme til Norge, sa utenriksminister Børge Brende (H) da han lørdag besøkte Melhus. I talen kalte han Miljøpartiet De Grønnes forslag til satsing på Forsvaret for snareforsvar.

Partiene beskriver situasjonen som spennende, og alt annet enn avklart. Kommunen har også hatt besøk av nestlederen i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik.

Tajik møtte trofaste Ap-velgere Nestleder Hadia Tajik (Ap) på snartur til Buen.

Savner ideologi

Tredjemann på standen var Jan Arne Bremnes som tidligere har vært aktiv for Kristelig Folkeparti i Nord-Trøndelag, og som de siste årene har sittet i formannskap og kommunestyre i Melhus. At lederen i Sør-Trøndelag KrFU kommer fra Senterpartiet, mener Bremnes kan forklares med at både Sp og KrF er sentrumspartier med islett fra begge sider. Bremnes er ikke helt fornøyd med valgkampen.

- Jeg synes det skulle ha vært mer ideologisk fundament i politikken. Det blir banalisering når vi fokusererpå en politikk med enkeltsaker. Da synes jeg det er rart at folk springer fra SV til Frp. De fleste av oss i KrF har et ideologisk fundament, sier Bremnes.