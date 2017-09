Samferdselsministeren besøkte Kjør for livet

- Dette var veldig gøy, og jeg vet hva vi kan gjøre om vi ikke blir gjenvalgt, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) etter å ha sust rundt med firhjuling på gården til Knut Ove Børseth.

Tidligere i uka fikk Børseth som har grunnlagt Kjør for livet og er fylkessekretær for Trygg Trafikk, henvendelse fra Samferdselsdepartementet om statsrådsbesøk. Det takket Børseth til, og ei stor gruppe fra Kjør for livet tok imot samferdselsministeren da han kom på fredag.

Stadig vekst

Kjør for livet ble startet hjemme hos Knut Ove Børseth på Lundamo, og over 1000 ungdommer har vært innom tilbudet som er i 44 kommuner i Norge og 10 steder i Sverige. Organisasjonen har 12 heltidsansatte og 55 på deltid. I fjor hadde Kjør for livet 355 deltakere. Ifølge Kjør for livet utgjør samfunnsnytten 450 millioner kroner.

En av dem som tidlig kom inn i Kjør for livet, er Ørjan Brurud. Allerede som 11-åring kom han til Kjør for livet etter at skolen hadde spurt om gutten kunne få et tilbud siden han ikke trivdes så godt verken på skolen eller i nærmiljøet. Ørjan er nå lærling hos Kjør for livet, og hans fortelling ga tårer i øynene hos de besøkende fra Fremskrittspartiet.

- Det har betydd alt for meg og for familien at jeg fikk være med i et lag. Det har alltid vært bil som har vært interessen, forteller Ørjan (19).

I verkstedet

Første stopp var verkstedet der samferdselsministeren fikk møte unggutter som mekket på en rallycrossbil.

- Er det kjekt, spurte Solvik-Olsen.

Statsråden forteller at han har vokst opp på en bensinstasjon, men at han ikke ville ha turd å gå skru på sin egen bil på grunn av elektronikken. Han opplyste også at han hadde bodd noen år i USA på en gård, og at det kom gutter dit som skrudde på biler.

- Jeg mener det er riktig å legge til rette for tilbud til ungdommer. Ofte undervurderes det hvor kjekt dette er. En skal respektere at det er plass både til den som vil sitte på skolebenken og den som ønsker et annet tilbud, sier Solvik-Olsen.

Personlige bilskilt

Kjør for livet-gründer og tidligere europamester i rallycross, Knut Ove Børseth, presenterte konseptet Kjør for livet som han har et sterkt ønske om skal få statlig tilskudd. Børseth foreslår at inntekter fra salg av personlig bilskilt, kan gjøres tilgjengelig for tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid.

- De første pengene som kommer fra salg av personlige bilskilt, skal gå til å betale opprettelsen av systemet. Det er få utenfor Fremskrittspartiet som trodde dette ville bli populært. 15.000 har søkt om å få personlig bilskilt, og 5000–6000 skilt er solgt. Det er ikke bestemt om pengene skal gå til fysiske tiltak på veiene eller til andre tiltak. Jeg vil ikke utelukke at det kan bli mulig å søke på disse midlene, sier Solvik-Olsen.

Flere samferdselsministre har vært innom gården, og det har også vært kongelig besøk. Børseth måtte stoppe Kjør for livet-tilbudet på gården fordi Melhus kommune mente det var ulovlig. Nå har han fått alt på stell, og statsråd Solvik-Olsen kunne kjøre på godkjent grunn.

Kjør for livet kan ha drevet ulovlig Melhus kommune mener Knut Ove Børseth ikke hadde alt på stell da kronprinsparet besøkte gården

Ute fikk Solvik-Olsen hjelm og kjøredress, og så kjørte han noen runder på firhjuling med Ørjan Brurud foran seg i løypa.

- Det er stort for oss å få besøk, og vi får vist fram hva vi driver med, sier Ørjan Brurud til Trønderbladet.

Haakon i rallybil i Melhus - Kult, sa en oppglødd kronprins Haakon etter å ha vært passasjer i rallycrossbilen som Knut Ove Børseth kjørte på Bollandsmoen. Kronprinsen opplevde at bilen kjørte 0-100 på 2 sekunder.

Om livet etter valget

Mandag er det stortingsvalg, og meningsmålingene peker i ulike retninger.

- Er du samferdselsminister på tirsdag?

- Magefølelsen sier det. Jeg har veldig lyst til å fortsette som samferdselsminister. Vi har satt i gang så mye som for eksempel E6-bygging, og jeg skulle ha fulgt med videre, sier Solvik-Olsen.