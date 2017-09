Aktiv helg i vente med valg og amerikanske biler

Det milde høstværet ser ut til å fortsette, og det betyr at det ligger godt til rette for utendørsaktiviteter også denne helga. Lørdag vil nok mange partier stå på stand siden stortingsvalget nærmer seg med stormskritt. I Midtre Gauldal er det todagersvalg, og det betyr at folk kan starte den ordinære stemminga på søndag. I Melhus er kun mandagen valgdag. Siste dag med forhåndsstemming er på fredag.

Søndag arrangeres River Meet på Kvål, og da er det ventet hundrevis av biler til Amcargata og elveområdet. I tillegg til bilparade og premieutdeling, blir det også ulike aktiviteter. Onsdag ble Amcargata asfaltert etter at beboerne spleiset på asfalt, og dermed er det slutt på støvskyer og hullet grusvei. River Meet holdes i enden av Amcargata.

Søndag kveld blir det jubileumskonsert i Støren kirke. Konserten markerer starten på jubileumsuka for 200-årsjubileet til Støren kirke. Søndag er det for øvrig ordførertur til Nekjådalen, og ordfører Sivert Moen oppfordrer flest mulig til å bli med på turen.