19. september må en mann fra Midtre Gauldal møte i Sør-Trøndelag tingrett etter at han er blitt tiltalt for å ha truet med å tenne på familien sin.

Ifølge tiltalen skal mannen i juni ha helt på brennbar væske på seg selv og familien i en bolig i Midtre Gauldal, og så truet med å tenne på.

- Dersom du ikke kommer til meg, vil jeg tenne på meg selv, barna og deg, skal mannen ha sagt ifølge tiltalen.

Mannen skal ha helt på tennvæske på seg selv og klærne, og ha sprutet tennvæske i sengen hvor hans ektefelle og barna lå og sov. Videre skal han ha sprutet tennvæske på T-skjorta til ektefellen. Han skal ifølge tiltalen, ha tatt fram en lighter som han holdt i hånden og så ha kommet med trusler.

Ifølge tiltalen skal han over nesten to år ha utøvd vold mot barna og ektefellen. Statsadvokat Unni Sandøy varsler i tiltalen at det tas forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om erstatning og/eller krav om oppreisning på vegne av familiemedlemmene (fornærmede).