Storkontroll på E6

Utrykningspolitiet har hatt flere kontroller langs E6 i Melhus i dag tirsdag. Ett av stoppunktene var i Lundamo sentrum.

- Vi har kontrollert rus, mobilbruk, beltebruk og har hatt atferdskontroll, sier politbetjent Magnus Brevik Landhaug fra UP distrikt 4.

Operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt har fått meldt inn resultatet fra kontrollen på Lundamo.

- 31 biler ble kontrollert, og det er gitt reaksjoner til noen. To forenklede forelegg er skrevet ut for bruk av mobiltelefon. Tre gebyrer er ilagt. To av dem gjaldt manglende bruk av bilbelte, og det tredje ble ilagt en som ikke hadde med førerkortet, sier Oseid.