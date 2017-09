- Nå har jeg sett Melhus, neste prosjekt er å være på hytta til Bettina, sa Geir Lippestad da han var ferdig med det timelange foredraget i Melhus mandag ettermiddag.

Om Breivik

Lippestad er byråd i Oslo, men er mest kjent som forsvareren til Anders Behring Breivik. Han mener at mye kriminalitet kan forhindres ved forebygging allerede i barnehagen, og at det må legges til rette for at kriminelle ikke faller tilbake til kriminell aktivitet når de slippes ut av fengselet. Til Trønderbladet sier han dette om sin klient Anders Behring Breivik som gikk til angrep på Arbeiderpartiet og drepte 77 personer.

- Jeg tror han må sitte i fengsel hele livet. Det sier noe om samfunnet at vi gir ham rettssikkerhet, sier Lippestad som er nibarnsfar.

- Viktig med et fint møte med Utøya Fire brødre fra Kvål var tilbake på øya der terroristen drept 69.

Foredraget ble holdt i lokalene til serveringsstedet Schei Jakobsen, og der var det stappfullt. Det var svært stille under foredraget, men etterpå kvitterte publikum med solid applaus.

Om Melhus

- Jeg har hørt om Melhus hver dag i to år, fortalte Lippestad i starten av foredraget.

Årsaken til den jevnlige omtalen av Melhus, er at hans rådgiver er Bettina Thorvik som er datter av tannlege Erik B. Thorvik. Sistnevnte var tannlege i Melhus i mange år. I tillegg til å være en populær tannlege, var han med på å lage Melhuskalenderen og var med i Lions.

Bettina Thorvik er byrådssekretæren til Lippestad, og hun forteller at hun bodde i Melhus til hun skulle starte på skolen. Da flyttet familien til Byåsen.

- Jeg har hytte på Sagberget fordi pappa var så glad i Melhus, sier Thorvik som får tårer i øynene når hun forteller om faren.

Betina forteller at faren fikk Alzheimer på slutten av livet, og at han var åpen rundt det.

- Han var opptatt av at jeg skulle være med i Arbeiderpartiet. Det er fantastisk at så mange ville høre på sjefen min, sier Thorvik til Trønderbladet.

Om norske verdier

I foredraget gikk Lippestad inn på det han kaller norske verdier, og han fokuserte mye på ordet frihet.

- Vi behøver ikke å lete så langt unna etter norske verdier. Vi har en grunnlov fra 1814. Der står det noe om norske verdier, og trolig noe vi ble enige om for 1000 år siden. Det handler om demokrati, menneskeretter, rettssikkerhet, likestilling og ytringsfrihet, sa Lippestad.

Lippestad sa at det norske samfunnet er godt, og at vi kan være glad for at vi bor her oppe i nord.

Han fortalte også om at han hadde besøkte den så omtalte Rinkeby i Sverige, og erklærte at han er glad i Sverige. Rinkeby er kommet i søkelyset etter statsråds Sylvi Listhaugs (Frp) besøk i byen.

- Jeg ville dra til Rinkeby for å se landet som er nummer to for meg. Jeg er vant til å omgås pøbler hele tiden, og lærer mye om pøbler. Ungene i Rinkeby er som en klient jeg har hatt siden han ble kriminell som 15-åring. De desidert dårligste skolene lå i Rinkeby. Ungdommene der sa at ingen vil ansette dem, de sa at de blir utsatt for diskriminering og at de er så forbannet fordi de ikke får samme mulighetene som andre, opplyste Lippestad.

Om burka og hijab

Lippestad poengterte at ingen vil at Norge skal åpne grensene sine.

Om burka og hijab sa han at ingen liker at sjuåringer går med hijab og at det er kjempedumt med burka.

- Når vi skal jobbe sammen, skal vi ha ansiktskontakt. Det er dumt med burka. 100 kvinner i Norge bruker burka. Det er ikke et stort samfunnsproblem, men et problem for kvinnen. Jeg har ikke noe forhold til hijab. Hijab er upraktisk for jenter når de har gym. Vi får heller snakke med dem som brker hijaben, men ikke støte noen ut fordi de har på klesplagget, mener Lippestad.

Som takk for foredraget, overleverte Einar Gimse Syrstad fra Melhus Arbeiderparti smakebiter på mat fra Melhus.