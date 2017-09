Ap tre ganger så stort som Høyre

Tirsdag kveld kom resultatene fra skolevalget landet over. For Sør-Trøndelag viser resultatene at Ap er størst med en oppslutning på 31,8 prosent. Det er fram 5,8 prosentpoeng sammenliknet med stortingsvalget for fire år siden. Som forventet er Høyre nest størst, men med bare 11,5 prosent av stemmene er det nok ingen som jubler i den blå leiren. Siden 2013 har Høyre gått ned med 12,3 poeng.

Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne kan også si seg fornøyd dersom resultatene gir en pekepinn på hvordand det går på valgdagen mandag 11. september, med 9,9, 8,1 og 7,9 prosent oppslutning.

Høyres regjeringspartner Fremskrittspartiet går tilbake hele 7,5 prosentpoeng sammenliknet med 2013 og får 9,7 prosent av stemmene.

Alle resultater:

Rødt 5,7

Sosialistisk Venstreparti 9,9

Arbeiderpartiet 31,8

Senterpartiet 8,1

Miljøpartiet De Grønne 7,9

Kristelig Folkeparti 1,9

Venstre 5,4

Hæyre 11,5

Fremskrittspartiet 9,7

Piratpartiet 3,0

Pensjonistpartiet 0,6

Kystpartiet 0,9

Partiet De Kristne 0,2

Demokratene 1,0

Liberalistene 1,5

Alliansen 0,6

Helsepartiet 0,2

Fremmøte % 87,1