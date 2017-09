Mandag morgen har politiet fått melding om at det har vært et innbrudd hos et firma på Leinstrand. Da Trønderbladet pratet med operasjonslederen ved Trøndelag politidistrikt var meldingen såpass fersk at det er uvisst om noe er stjålet.

Politiet vil starte etterforskning i løpet av formiddagen, opplyses det.