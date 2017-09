Skadet kneet i velt

Juniorlandslaget i landeveissykling har denne helga vært i Sveits for å spisse formen fram mot VM i Bergen, som starter 16. september. Det ble ingen god opplevelser for gauldalssyklist Idar Andersen. Norgesmesteren var involvert i en velt allerede på første etappe fredag og kunne ikke fortsette. Heldigvis ser det ut til at 18-åringen slipper med skrekken.

- Det (kneet) fikk seg en bra trøkk når jeg veltet på fredag, men ingenting er knekt og jeg tror at alt er bra. Ingen perfekt VM-oppladning, men jeg tror at jeg skal få formen på plass, skriver han i sms søndag ettermiddag.

Nå er Idar VM-klar Norges cykleforbund har tatt ut seks ryttere til VM i Bergen. Gauldalssyklist Idar Andersene er selvsagt blant dem.

Han forteller at kneet er bedre alt i dag og tror han kan fortsette forberedelsene til VM når han kommer hjem.

- Det er helt klart bedre i dag, ja. Vi hadde med en flink osteopat som sjekket litt, så jeg er ganske sikker på at jeg kan begynne treningen igjen når jeg kommer hjem, skriver han videre.

Norge, som leder nasjonscupen i juniorklassen for herrer, avsluttet rittet søndag med etappeseier til Søren Wærenskjold.