Landfast vikingskip i Gaula som fungerer som kafé?

Mange har en mening om Melhus sentrum. Et synspunkt som går igjen hos svært mange er at bilen tar for stor plass. De færreste ønsker store flater for biler som står i ro, men et møtested der folk kan sitte sammen og prate. Eller bare ta del i aktiviteter. Kanskje akkurat slik det er i Melhus sentrum i dag, første lørdagen i september.

Skrev ned ideer

Melhus kommune ønsker innspill fra sine innbyggere om hvordan sentrum kan bli et trivelig sted å oppholde seg. Som bildet over viser kunne store og små skrive ned sine forslag på en lapp. Disse tar med inn i det videre arbeidet med sentrumsplanen. Etter hvert var det ganske mange som tok satte seg ned og formulerte noen ideer. Mange ønsker seg et penere område. Gjerne en park som løser opp alt det grå med grønneflater.

Kjedelige butikker

Noen våger også å tenke utenfor boksen. Hva med en kafé i form av et vikingskip ved Gaulas bredd? Et spennde forslag, synes Kjersti Dalen Stæhli i Melhus kommune-

- Hensikten med arrangementet er å få nye ideer, sier hun.

Tenåringsjentene Amanda Gimse og Maren Kjøsen kom også med noen innspill til kommunen.

- Vi ønsker oss butikker som er tilpasset ungdom. Shoppingen er dårlig i Melhus, sier, og forteller at de drar inn til Trondheim når de skal kjøpe nye klær.

Sentrumsplanen skal legges fram for politikerne i midten av neste år og behandles før utgangen av 2018.