Buss for tog i helga

Lørdag, søndag og mandag har Bane NOR travle tider på Dovrebanen, og reisende må belage seg på endringer i togtilbudet.

Ulike typer arbeid

Bane NOR opplyser at Trondheim kommune skal gjøre klart for bygging av kulvert i Johan Tillers veg. Dessuten skal Bane NOR bygge ny sporveksel, og eksisterende spor skal kobles sammen med interimspor.

I tillegg skal Bane NOR innføre programmerbar logisk styring på Trondheim stasjon.

I sporgangen ved Hofstad i Melhus skal massene skiftes ut for å gjøre stedet mer robust mot nedbør, melder Bane NOR. Mellom Støren og Nypan kjøres det pakkmaskin, og mannskaper skal ut på skinnene mellom Storlersbakkan og Heimdal for å gå over skinnestrukturen.

Buss for tog

Det fører til at togreisende må regne med buss for tog. NSB melder at det blir buss for tog mellom Lundamo/Melhus skysstasjon og Trondheim S/Lilleby fra lørdag klokka 06.10 til søndag klokka 17.30.

Fra lørdag klokka 15.23 til tirsdag klokka 06.52 blir det buss mellom Lilleby/Trondheim S og Melhus skysstasjon/Lundamo. Mandag 4. september blir det buss mellom Trondheim S og Støren. I helga er langdistansetogene (Dovrebanen) mellom Trondheim og Oslo innstilt. Mandag 4. september går det tog mellom Oslo og Støren, og fra Støren til Trondheim er det buss for tog. Toget klokka 23.06 fra Oslo kjøres helt fram til Trondheim.

For reisende som har tenkt seg til Østersund, blir det buss mellom Heimdal/Trondheim S og Storlien.