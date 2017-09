140 møtte opp på den første morgentrimmen

Rådgiver Signy Ryther Overbye i Melhus kommune anslår at bortimot 140 møtte opp til den første Early Birds i Melhus sentrum. Den første fredagen i hver måned blir det morgentur i sentrumsområdet, og folk var alt annet enn tungbedt da den første morgenturen opprant i dag.

Et løft

- Jeg synes det er positivt og artig at det er så mye folk, og jeg håper at dette fortsetter og gir et løft på hver enkelts hjemplass, sier OL-helt Magne Thomassen.

Thomassen legger til at det var ekstra bra at det var fint vær.

En annen OL-helt var Espen Bredesen, og den tidligere skihopperen sier at det var godt å kjennne på idrettsfølelsen igjen.

Oppmøtet var langt over forventning, og Melhus kommune gikk tom for t-skjorter da 100 var delt ut. Nye t-skjorter skal skaffes slik at alle skal få. Neste Early Birds er den første fredagen i oktober. Arrangementet er en del av Trondheim kommunes håp om å få VM i 2023, og er også satt i gang for å bedre folkehelsa.

Spreke eldre

- Nå kan jo folk bo 110 år i eget hjem, sier eldrerådsleder Steinar Nyland spøkefullt mens han går i høyt tempo.

Etter at folk kom tilbake fra turen, vanket det bananer og kaffe. Praten gikk livlig utenfor rådhuset før folk dro hver til sitt.

