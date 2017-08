Kotsøybrua stenger fredag morgen

Kotsøybrua stenger kl. 8 i morgen fredag 1. september, opplyser Statens vegvesen.

Onsdag meldte vegvesenet at brua øyeblikkelig ville bli skiltet ned til maksimal kjøretøyvekt på 7,5 tonn, etter at det var oppdaget en svekkelse i konstruksjonen.

Det er den såkalte sidestyringa på brua som er borte. Nå skal skaden repareres.

Arbeidet er planlagt å vare i en ukes tid, men kan bli ferdig tidligere, opplyser vegvesenet.

Ikke tunge kjøretøy

Fram til skadene er reparert, skiltes brua ned til maksimal kjøretøyvekt 7,5 tonn, og dermed kan ikke tunge kjøretøy kjøre over brua.

Arbeidet varer til rundt kl. 23. Brua er stengt for trafikk mens arbeidet pågår. Om natta er den åpen for trafikk. Byggeleder for arbeidet er Andreas Enger.

Noen slipper forbi

Trafikanter blir sluppet forbi sperringene to ganger i løpet av dagen, kl. 12-13, og kl. 15-17.

Utrykningskjøretøy blir sluppet forbi ved behov.