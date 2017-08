Gjev utmerkelse til Jacob

19 år gamle Jacob Hindbjørg gikk ut fra Skjetlein videregående skole i vår. Hans faglig og teoretiske kunnskaper var på topp, og han beskrives som en viktig elev for læringsmiljøet ved skolen, med en positiv holdning til å tilegne seg kunnskap. Og han har vært en god ambassadør for landbruket. Fire år ved Skjetlein ga bondesønnen fra Budal enda større interesse for landbruket, og i august startet han som student ved Universitetet nord i Steinkjer. Her håper han på en bachelor i husdyrfag i løpet av tre år.

Populært som aldri før å gå på folkehøgskole Rekordmange går på folkehøgskoler i år, og både Trøndertun folkehøgskole og Rødde folkehøgskole melder om stor tilstrømning av elever.

Utdelinga av prisen skjedde på den store landbruksmessa Agrisjå i Stjørdal i helga. Der var Jacob, og han visste om prisutdelinga etter en telefon fra driftslederen ved Skjetlein tidligere i sommer.

– Jeg visste ikke at de hadde noe som het årets agronom, men det var stas og veldig artig, sier Jacob.

Kåringa av «Årets agronom» er ny av året, og omfatter avgangselevene på naturbruk ved de videregående skolene. På landbruksmessa ble også Nord-Trøndelags vinner kåret, og det var Sivert Horseng Johannesen fra Val videregående skole.

Jacob Hindbjørg ønsker å bruke utdannelsen sin til å overta gårdsbruket heime i Budal, og til en jobb i tillegg som kan dreie seg om rådgivning. Han trives godt i Steinkjer, og er trygg på en utdannelse innen landbruket.