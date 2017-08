– Vi skulle hatt en blågrønn regjering, erklærte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) da han torsdag besøkte Skjetlein videregående skole.

Under besøket på skolen som har 300 elever, var Sandberg opptatt av at både oppdrettsnæringen og landbruksnæringen har ett felles mål: økt matproduksjon.

Møtte elever

Bakgrunnen for at fiskeriministeren havnet på en naturbruksskole ett godt stykke unna havet, var at stortingsrepresentant og lærer Lill Harriet Sandaune (Frp) ønsket å ta med statsråden til skolen for å vise den rivende utviklingen skolen har hatt de siste årene.

Skjetlein videregående skole startet som landbruksskole i 1900, og da var målet å utdanne duelige landmenn. Nå har skolen en overvekt av jenter, og de tre elevene som var plukket ut til å møte statsråden, var alle jenter. En av dem var Andrea Bjørnerem (19) fra Lundamo som går på studieforberedende naturbruk vg3, og som har som mål å bli veterinærsekretær. De to andre elevene var Andrea Løvold (19) fra Klæbu og Hilde Paulsen (18) fra Trondheim. Statsråden ble tatt imot rektor Helen Pedersen, fagleder Edward Hagen og driftsleder gårdsbruk Torgrim Daling.

– Skulle vært fra gård

– Jeg skulle ha vært fra gård, sier Sandberg da rektor Pedersen går i gang med orientering om skolen.

Sandberg fortalte at gården gikk på tvangsauksjon 1. september 1926 etter at oldefaren hadde lånt ut penger.

– Nå har jeg bare en hamster, opplyste Sandberg.

Det viser seg at Sandberg er svært hesteinteressert, og etter orienteringa fikk han omvisning i stallen med 16 hester og ridehallen, før han ble med bort til innhegninga der flere elever er i gang med å kjøre hest og vogn. Sandberg får være med i vogna som dras av dølahesten Espen, og sier før han entrer vogna at han liker nordlandshester best. Etter kjøreturen forteller elevene Ingrid Wiggen (17) fra Hommelvik og Mikaela Ellefsen (17) fra Byneset at det var koselig å ha med statsråden i vogna.

– Vi snakket om å beholde hestepolitiet, sier Wiggen mens Ellefsen legger til at de også fortalte om linja de går på.

Rekruttering

Sandberg kom under besøket på Skjetlein, inn på at det er flere fellestrekk mellom grønn og blå næring. Ett av dem er å få nok søkere til framtidig yrkesliv. Skjetlein videregående skole har opplevd en dramatisk nedgang i søkingen til agronomutdanningen fra 115 i 1985 til bare 7 i 2013. Tendensen er at stadig flere søkere til skolen kommer fra byen. Den er nærskole for hele Sør-Trøndelag, og har internat. I år er bare 12 av 27 internatplasser i bruk.Rektor Pedersen er likevel optimist, og viste til at 92 søkte på vg1 naturbruk.

Skolen satser på forskning, ideutvikling, og tilbyr praksisplasser for elever.

Når det gjelder framtidas landbruk, mener Sandberg at en ikke kan stanse utviklinga med stadig færre bruk og han viste til at det i 1945 var 145.000 gårdsbruk og 110.000 fiskere. Nå er det omtrent 36.000 bruk og 11.000 fiskere, og Sandberg mener det ikke er mulig å stoppe utviklingen.

- Uansett regjering blir det stadig større bruk. Jeg er litt opptatt av landbruk, opplyste Sandberg.

Om oppdrettsnæringen sa han at det går mot lukkede anlegg av hensyn til lakselusa. Statsråden fikk for øvrig se de fem karpefiskene skolen har i en dam.

Råd til ungdom

På spørsmål fra Trønderbladet om han vil anbefale ungdom å satse på blå eller grønn næring, svarer Sandberg at han ikke er i tvil om at det er store muligheter på begge sider.

- For første gang får vi nye fiskere og flere jenter blir fiskere - spesielt innen kongekrabbefisket. Båtene i dag er noe helt annet enn sjarkene var, sier Sandberg.

Om skolen

Skjetlein videregående skole har 950 mål økologisk produksjon av korn og gress, produserer 330.000 liter økologisk melk, har konvensjonell produksjon av egg og svinekjøtt, 55 vinterfora sauer hvorav noen går på sommerbeite i Budal, 16 hester og smådyrstall. 80 er ansatt ved skolen.

Skolen har en kompostreaktor for hestegjødsel, og undersøker om hestegjødsel kan bli en viktig ressurs framfor problemavfall. Rektor Pedersen opplyste at hestegjødsel kan bli brukt som erstatning for torv. I tillegg ønsker skolen å ta imot fiskeavfall.

Spadetak for unikt skoleprosjekt i Melhus Skolelever deltar i banebrytende opplegg der de bygger en enebolig helt fra grunnen av i Vollmarka

Dessuten er skolen med på bygging av passivhus i samarbeid med Melhus kommune, arbeider for å bevare storsalamander, bidro til å ta vare på "vaffeljerven", har egen kortreist vannkraft, har prøvd seg på bakst laget av insektsmel og driver internasjonalt samarbeid med blant annet prosjekt i Bolivia.

Da rektoren nevnte insektsmel, fortalte statsråd Sandberg at departementet er blitt invitert til en studie på insekter som fôr.

- Kona brukte fiskemel i julebaksten og i brød, og det smakte helt greit. Vi er så kjedelige og konservative i Norge. I Asia spiser de alt fra sjøen, og de lager snacks av sjøpølse, fortalte Sandberg.