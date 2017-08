Skade på Kotsøybrua

Med umiddelbar virkning blir Kotsøybrua skiltet ned til maksimal kjøretøyvekt på 7,5 tonn. Det er oppdaget en svekkelse i konstruksjonen, ved at sidestyringa på brua er borte. Byggeleder Andreas Enger opplyser at Statens vegvesen ikke kjenner til årsaken, men opplyser at situasjonen kan ha vært slik en tid.

– Det er av sikkerhetshensyn vi innfører vektbegrensning på brua, og den varer til vi har fått reparert skaden, sier Enger.

Han opplyste klokka 12.00 onsdag at han planla en befaring med en entreprenør i løpet av dagen.

– Ny sidestyring må på plass, men vi vet ikke nøyaktig framdrift ennå. Arbeidene begynner trolig denne uka, sier Andreas Enger. I en pressemelding opplyser Statens vegvesen at arbeidene vil pågå til starten av neste uke.

Statens vegvesen vil komme med mer informasjon om hvordan arbeidet vil påvirke trafikkavviklinga. Enger kjenner ikke til hvordan beboere på Kotsøy blir rammet, og om nedklassifiseringa vil berøre landbruk og andre som er avhengig av trafikk med tyngre kjøretøy.

Det er fylkesveg 601 som går over brua, og vegen fører til Kotsøy stasjon, Rød, Telnes og Burusjøen. Det er ikke omkjøringsmuligheter på stedet.